В рейтинг вошли "традиционные" автобренды, кроме Tesla – она не обнародовала информацию.

Высокотехнологичные функции становятся важным фактором в продаже новых автомобилей. Однако не все они оказываются удобными в использовании.

Согласно исследованию JD Power 2022 Tech Experience Index (TXI), некоторые якобы одинаковые функции очень существенно отличаются в зависимости от автопроизводителя, и пользоваться одними удобно, другими – нет. К примеру, частота проблем в напоминании о наличии пристегнутого пассажира на задних сиденьях колеблется от 1,2 проблем на сотню машин у лидера рейтинга до 26,2 проблем на сотню для худших моделей, пишет JD Power.

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Опыт использования новыми технологическими девайсами очень важен для автопроизводителя, ведь потратив деньги на опцию, автовладелец через нее может быть не удовлетворен целым автомобилем. Особенно если у соседа подобная электроника работает нормально.

В то же время, если владельцы новых авто получают технологические функции, которые им действительно нужны, и которые к тому же работают хорошо, тогда эти пользователи рассказывают своим друзьям об удачном опыте.

Наиболее проблемными функциями оказались сканеры отпечатков пальцев, впервые включенныхе в исследование в 2022 году. Пользователи сталкиваются с 54,3 проблемами на 100 автомобилей, а это просто катастрофический показатель. Эта функция даже обогнала в антирейтинге управление жестами. Поэтому многие владельцы теперь просто не хотят, чтобы эти функции были в их автомобилях.

Однако исследовательская организация обнаружила, что дилеры, демонстрирующие, как работает технология, особенно если эта технология является новой, могут оказать большое влияние на то, насколько клиенты довольны технологией.

Согласно исследованиям JD Power, лучше новые технологические "фишки" работают в машинах корейской Hyundai Motor Company. Так, ее премиальный бренд Genesis (к сожалению, не продается в Украине) заняла самое высокое место в рейтинге инноваций JD Power (у Tesla больше инноваций, но эта компания не делится данными о клиентах).

Бренды американского концерна GM также показали хорошие результаты в тесте – Cadillac занял второе место в общем рейтинге инноваций. Buick и GMC заняли третье и четвертое места (позади Hyundai и Kia) в сегменте массового рынка.