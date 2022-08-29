В рейтинг увійшли "традиційні" автобренди, окрім Tesla - вона не оприлюднила інформацію.

Високотехнологічні функції стають важливим чинником продажів нових автомобілів. Однак не всі вони виявляються зручними у користуванні.

Згідно з дослідженням J. D. Power 2022 Tech Experience Index (TXI), деякі ніби-то однакові функції дуже суттєво відрізняються в залежності від автовиробника, і користуватись одними зручно, іншими – ні. Наприклад, частота проблем у нагадуванні про наявність пристебнутого пасажира на задніх сидіннях коливається від 1,2 проблем на сотню машин в лідера рейтингу до 26,2 проблем на сотню для найгірших моделей, пише J.D. Power.

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Досвід використання новими технологічними девайсами дуже важливий для автовиробника, адже витративши гроші на опцію, автовласник через неї може бути не задоволений цілим автомобілем. Особливо, якщо у сусіда подібна електроніка працює нормально.

Водночас якщо власники нових авто отримують технологічні функції, які їм дійсно потрібні, і які до того ж працюють добре, тоді ці користувачі розповідають своїм друзям про вдалий досвід.

Найбільш проблеми функціями виявились сканери відбитків пальців, які вперше включені в дослідження у 2022 році. Користувачі стикаються з 54,3 проблемами на 100 автомобілів, а це просто катастрофічний показник. Ця функція навіть обігнала в антирейтингу керування жестами. Тому багато власників тепер просто не хочуть, щоб ці функції були у їх автомобілях.

Проте дослідницька організація виявила, що дилери, які демонструють, як працює технологія, особливо якщо ця технологія є новою, можуть мати великий вплив на те, наскільки клієнти задоволені технологією.

Згідно з дослідженнями J.D. Power, найкраще нові технологічні “фішки” працюють в машинах корейської Hyundai Motor Company. так, її преміальний бренд Genesis (на жаль, не продається в Україні) посіла найвище місце в рейтингу інновацій J.D. Power (у Tesla більше інновацій, але ця компанія не ділиться даними про клієнтів).

Бренди американського концерну GM також показали хороші результати в тесті – Cadillac посів друге місце в загальному рейтингу інновацій. Buick і GMC посіли третє і четверте місця (позаду Hyundai і Kia) в сегменті масового ринку.

TXI протестував 35 автомобільних технологій, які були розділені на чотири категорії: зручність; автоматизація; енергія та стійкість; а також інформаційно-розважальна система та підключення. Дослідження базувалося на відповідях 84 165 власників автомобілів 2022 року випуску після 90 днів володіння машиною.