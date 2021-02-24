Легендарный американский автопроизводитель и тюнер соберет лишь 250 таких машин.

Компания Shelby American представила прокачанный пикап F-250 Super Baja, которому увеличили максимальную мощность, силу буксировки и увеличили возможности на бездорожье.

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F-250 Super Baja оснащен 6,7-литровым турбодизельным двигателем Power Stroke мощностью 475 лошадиных сил и крутящим моментом 1424 ньютон-метров. Он подключен к десятиступенчатой автоматической коробке передач и стандартной системе полного привода.

Shelby American (не имеет отношения к Shelby Super Cars) говорит, что пикап имеет лучшую в своем классе силу буксировки, но точных цифр не называет. Серийный же Ford F-Series Super Duty, который лежит в основе Super Baja имеет максимальную буксировочную способность до 14 752 килограммов.

Внешне пикап от Shelby можно узнать по новому капоту с вентиляционными отверстиями, силовым бампером с дополнительным освещением, стойке кузова с еще одной диодной лампой и парой запасных колес, выдвижным боковым ступенькам и дополнительным цветным акцентам. Также пикап получил 18-дюймовые колеса с 37-дюймовыми внедорожными шинами BFG KM3.

Кроме того, пикап скрывает лифтованную подвеску Fox с регулируемыми верхними рычагами и двойными стабилизаторами, коиловерами и регулируемыми амортизаторами.

Спортивный салон украшен карбоновыми панелями и оснащен фирменными кожаными сиденьями Shelby. Также в салоне можно заметить более мелкие детали, такие как специальные датчики, вышитые коврики для пола и накладки на педали.

Производство будет ограничено 250 единицами, а цены начинаются от 125 805 долларов, включая стоимость Ford F-250 Lariat 4×4.

Фото: Shelby F-250 Super Baja / Shelby American