Легендарний американський автовиробник і тюнер збере лише 250 таких машин.

Компанія Shelby American представила прокачаний пікап F-250 Super Baja, якому збільшили максимальну потужність, силу буксирування та збільшили можливості на бездоріжжі.

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F-250 Super Baja оснащений 6,7-літровим турбодизельним двигуном Power Stroke потужністю 475 кінських сил і крутним моментом 1424 ньютон-метрів. Він під’єднаний до десятиступінчастої автоматичної коробки передач та стандартної системи повного приводу.

Shelby American (не має стосунку до Shelby Super Cars) каже, що пікап має найкращу у своєму класі силу буксирування, але точних цифр не називає. Серійний же Ford F-Series Super Duty, який лежить в основі Super Baja має максимальну буксирувальну здатність до 14 752 кілограмів.

Зовні пікап від Shelby можна упізнати за новим капотом з вентиляційними отворами, силовим бампером з додатковим освітленням, стійкою кузова зі ще однією діодною лампою та парою запасних коліс, висувними бічними сходинками та додатковими кольоровими акцентами. Також пікап отримав 18-дюймові колеса з 37-дюймовими позашляховими шинами BFG KM3.

Крім того, пікап приховує ліфтовану підвіску Fox з регульованими верхніми ричагами та подвійними стабілізаторами, коіловерами та регульованими амортизаторами.

Спортивний салон прикрашений карбоновими панелями та оснащений фірмовими шкіряними сидіннями Shelby. Також в салоні можна помітити дрібніші деталі, такі як спеціальні датчики, вишиті килимки для підлоги та накладки на педалі.

Виробництво буде обмежене 250 одиницями, а ціни починаються від 125 805 доларів, включаючи вартість Ford F-250 Lariat 4×4.

Фото: Shelby F-250 Super Baja / Shelby American