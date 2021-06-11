Новый производитель электрокаров Alpha Motor Corporation объединил усилия с производителем туристического снаряжения Heimplanet для разработки палатки Cloudbreak, которая размещается в кузове пикапа Alpha Wolf.

Компактный электрический пикап Alpha Wolf, когда он выйдет на рынок США, не будет иметь конкурентов, что уже сулит определенные преимущества в продажах. А чтобы обеспечить своей первой модели дополнительные выгоды, компания из Калифорнии заручилась поддержкой фирмы Heimplanet, которая разработала палатку специально под электрический пикап Wolf.

Также интересно: Tesla Cybertruck можно купить за 100 долларов

Палатка получила название Cloudbreak. Она использует заднюю часть пикапа как платформу для крепления. Две точки доступа сзади пропускают внутрь кемпинга, а сама конструкция, как говорят, чрезвычайно прочна для экстремального кемпинга.

“Cloudbreak – это дизайн, над которым мы работаем уже давно”, – сказал соучредитель Heimplanet Штефан Клаус. “Мы нашли идеальную структуру, которая гарантирует стабильность и предлагает комфортный доступ. Много конструкций предлагают те или иные преимущества, но благодаря этой геодезической структуре мы нашли идеальный баланс. Для сотрудничества с Alpha Motor Corporation мы адаптировали форму в соответствии с размерами автомобиля, обеспечивая при этом две отдельные точки доступа. Результат – симбиоз автомобиля и палатки”.

Фото: палатка Heimplanet Cloudbreak для пикапа Alpha Wolf / Alpha Motor Corporation

Alpha Motors представила свой пикап Wolf в марте 2021 года, а затем дополнила его версией Wolf+ в апреле. Когда начнется производство электрокаров – пока неизвестно, пока они на стадии дорожных испытаний. Каждая из версий будет иметь одно- и двухмоторное исполнение, базовая версия будет стоить от 36 тысяч долларов. Самой мощной версии пикапа обещаны ускорение до сотни за 6,2 секунды и запас хода в 444 километра.

Нет никакого упоминания о том, будет ли палатка от Heimplanet предлагаться в комплекте как специальная модель, или ее можно будет приобрести отдельно как аксессуар для любого Wolf.