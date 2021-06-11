Новоявлений виробник електрокарів Alpha Motor Corporation об'єднав зусилля з виробником туристичного спорядження Heimplanet для розробки намету Cloudbreak, який розміщується в кузові пікапа Alpha Wolf.

Компактний електричний пікап Alpha Wolf, коли він вийде на ринок США, не матиме конкурентів, що вже обіцяє певні переваги у продажах. А щоб забезпечити своїй першій моделі додаткові вигоди, компанія з Каліфорнії заручилась підтримкою фірми Heimplanet, яка розробила намет, спеціально під електричний пікап Wolf.

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Намет отримав назву Cloudbreak. Він використовує задню частину пікапа, як платформу для кріплення. Дві точки доступу ззаду пропускають всередину кемпінгу, а сама конструкція, як кажуть, надзвичайно міцна для екстремального кемпінгу.

“Cloudbreak – це дизайн, над яким ми працюємо вже давно”, – сказав співзасновник Heimplanet Штефан Клаус. “Ми знайшли ідеальну структуру, яка гарантує стабільність і пропонує комфортний доступ. Багато конструкцій пропонують ті чи інші переваги, але завдяки цій геодезичній структурі ми знайшли ідеальний баланс. Для співпраці з Alpha Motor Corporation ми адаптували форму відповідно до розмірів автомобіля, забезпечуючи при цьому дві окремі точки доступу. Результат – симбіоз автомобіля та намету”.

Фото: намет Heimplanet Cloudbreak для пікапа Alpha Wolf / Alpha Motor Corporation

Alpha Motors презентувала свій пікап Wolf у березні 2021 року, а потім доповнила його версією Wolf + у квітні. Коли розпочнеться виробництво електрокарів – поки невідомо, наразі вони на стадії дорожніх випробувань. Кожна з версій матиме одно- та двомоторне виконання, базова версія коштуватиме від 36 тисяч доларів. Найпотужнішій версії пікапа обіцяні прискорення до сотні за 6,2 секунди та запас ходу у 444 кілометри.

Немає жодної згадки про те, чи буде намет від Heimplanet пропонуватися в комплекті, як спеціальна модель, чи його можна буде придбати окремо, як аксесуар, для будь-якого Wolf.