Электрический пикап пока существует только в виде подробного визуального концепта. Однако за ним стоит прибыльный бизнес – креативное агентство, которое сотрудничает с Kia, Chevrolet, Adidas и другими известными брендами. Специализация агентства Wolfgang – дизайн, производство видео, реклама. Но для Thundertruck был разработан специально созданным новым подразделением Wolfgang IP.

На сайте, посвященном специально Thundertruck, стартап заявляет: “Thundertruck был разработан недавно созданным подразделением Wolfgang IP, которое сосредотачивается на инкубации идей, продуктов и свойств, оказывающих положительное влияние”. Дизайн Thundertruck демонстрирует уникальный взгляд на революцию мультифункциональных автомобилей, причем с возможностями, которые мы раньше никогда не видели в серийных автомобилях.

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Эксперименты с новыми функциями показывают, каким может быть будущее внедорожников и пикапов. Thundertruck выводит концепцию внедорожника на новый уровень с интересными концепциями, исполненными в красивых 3D-рендерах. Но создать серийный автомобиль будет гораздо сложнее, чем эти детализированные рендеры.

Фото: выдвижной багажник в электрическом пикапе – уже не новость / Wolfgang IP

Идея с добавлением в колесную базу еще одной оси для увеличения задней части Thundertruck может показаться хорошей в концепции. По задумке авторов, эта уникальная функция также добавляет 260 километров к общему запасу хода четырехколесной версии – 900 километров. Удлинитель также превращает Thundertruck в 6x6, улучшая проходимость на бездорожье.

Другие уникальные особенности включают в себя массивный солнечный тент, который помогает заряжать грузовик во время длительных путешествий и делает автономным. Пикап-трансформер также делает кемпинг легким и комфортным благодаря дополнительному навесу от тента. Этот практичный электрический автомобиль является идеальной демонстрацией того, как предоставить клиентам еще больше возможностей, благодаря хорошо продуманной конструкции.

Фото: Thundertruck / Wolfgang IP