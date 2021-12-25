Дизайнеры вдохновлялись самолетом "Мрия" и ракетами из Днепра.

Украинский дизайнер Максим Шкиндер, работающий в английском McLaren, сообщил о создании национального проекта электрического суперкара KRAINA 225. "Группа единомышленников объединилась в попытке создать украинский электромобиль с конкурентоспособным дизайном, берущим вдохновение в местном промышленном наследии – самолетах Антонова и Государственном космическом агентстве Украины в Днепре", – говорит Максим Шкиндер. – Это некоммерческий, чисто концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты”.

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На сайте проекта указано, что KRAINA Shooting brake Coupe – это новый электрический автомобиль класса люкс. Источником вдохновения группы украинских дизайнеров стал мощный АН-225 "Мрия" (именно поэтому автомобильный проект назван KRAINA 225). Этот самолет – объект увлечения для детей и взрослых во всем мире на протяжении последних нескольких десятилетий. Дизайнеры отечественного суперкара пытались добиться схожего с легендарным самолетом визуального эффекта.

Кроме того, при создании дизайна KRAINA 225 украинские создатели вдохновлялись киевской архитектурой (в том числе музеем "НЛО" и гостиницей "Салют"), ракетами, созданными в КБ "Южный" в Днепре, а также промышленными достижениями "АвтоЗАЗа".