Дизайнери надихались літаком "Мрія" та ракетами з Дніпра.

Український дизайнер Максим Шкіндер, який працює в англійському McLaren, повідомив про створення національного проєкту електричного суперкара KRAINA 225. "Група однодумців об’єдналася у спробі створити український електромобіль з конкурентоспроможним дизайном, який бере натхнення у місцевому промисловому спадку – літаках Антонова та Державному космічну агентству України в Дніпрі", – говорить Максим Шкіндер. – Це некомерційний, суто концептуальний проект, спрямований на дослідження та експерименти".

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На сайті проєкту вказано, що KRAЇNA Shooting brake Coupe – це новий електричний автомобіль класу люкс. Джерелом натхнення групи українських дизайнерів став могутній АН-225 "Мрія" (саме тому автомобільний проєкт названий KRAЇNA 225). Цей літак – об’єкт захоплення для дітей та дорослих в усьому світі протягом останніх кількох десятиліть. Дизайнери вітчизняного суперкара намагались досягти схожого з легендарним літаком візуального ефекту.

Окрім того, при створенні дизайну KRAЇNA 225 українські творці надихались київською архітектурою (зокрема музеєм "НЛО" та готелем "Салют"), ракетами, створеними в КБ "Південний" у Дніпрі, а також промисловими досягненнями "АвтоЗАЗу".