Електричний пікап поки існує лиш у вигляді детального візуального концепту. Однак за ним стоїть прибутковий бізнес – креативне агентство, що співпрацює з Kia, Chevrolet, Adidas та іншими відомими брендами. Спеціалізація агентства Wolfgang – дизайн, виробництво відео, реклама. Але для Thundertruck був розроблений спеціально створеним новим підрозділом Wolfgang IP.

На сайті, присвяченому спеціально Thundertruck, стартап заявляє: “Thundertruck був розроблений нещодавно створеним підрозділом Wolfgang IP, який зосереджується на інкубації ідей, продуктів і властивостей, які створюють позитивний вплив”. Дизайн Thundertruck демонструє унікальний погляд на революцію мультифункціональних автомобілів, причому з можливостями, які раніше ми ніколи не бачили в серійних автомобілях.

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Експерименти з новими функціями показують, яким може бути майбутнє позашляховиків та пікапів. Thundertruck виводить концепцію позашляховика на новий рівень з цікавими концепціями, виконаними в красивих 3D-рендерах. Та створити серійний автомобіль буде набагато складніше, ніж ці деталізовані рендери.

Фото: висувний багажник в електричному пікапі – вже не новина / Wolfgang IP

Ідея з додаванням до колісної бази ще одну вісь для збільшення задньої частини Thundertruck може здаватись гарною в концепції. За задумом авторів, ця унікальна функція також додає 260 кілометрів до загального запасу ходу чотириколісної версії – 900 кілометрів. Подовжувач також перетворює Thundertruck на 6x6, покращуючи прохідність на бездоріжжі.

Інші унікальні особливості включають масивний сонячний тент, який допомагає заряджати вантажівку під час тривалих подорожей і робить автономною. Пікап-трансформер також робить кемпінг легким і комфортним, завдяки додатковому навісу від тенту. Ця практична електрична автівка є ідеальною демонстрацією того, як надати клієнтам ще більше можливостей, завдяки добре продуманій конструкції.

Фото: Thundertruck / Wolfgang IP