Американец угнал пожарную машину и устроил дерби посреди улиц города: фото

Как отмечает Carscoops, пожарные приехали по вызову неотложной помощи к одной из пятиэтажек, а когда вернулись обратно к авто, обнаружили, что их пожарную машину похитили. Пока они были заняты реагированием на чрезвычайную ситуацию, кто-то, очевидно, заскочил внутрь и поехал на угнанной пожарной машине на высокой скорости, нанеся большой вред другим автомобилям, которые были припаркованы рядом.

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Вскоре после кражи начали поступать звонки в службу 911, и первый звонок сообщил о наезде и бегстве с места происшествия, когда пожарная машина врезалась в два припаркованных транспортных средства. Всего за минуту поступил еще один звонок о пожарной машине, которая “въехала в десять припаркованных транспортных средств”.

Полицейские отреагировали на происшествие оперативно и обнаружила еще несколько других мест аварий. В общем пострадало 14 припаркованных автомобилей, а пожарная машина – Pierce Enforcer Pumper 2018 года выпуска была совсем разбита. Служебное транспортное средство выведено из эксплуатации и арестовано как вещественное доказательство. Однако, подозреваемый скрылся с места происшествия пешком и теперь его личность устанавливают. Среди уничтоженных автомобилей можно заметить в частности, Lexus RX и Chevrolet Camaro.