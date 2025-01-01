Десятки автомобилей сбросили со скалы просто ради развлечений: видео

Зрелище проходит ежегодно в июле и уже имеет тысячи поклонников. Оно берет начало с 2005 года, когда местный житель, по имени Арни Хрнсира решил таким образом утилизировать разбитый Volvo своей жены. После того как машину сбросили вниз со скалы, ее забрали на свалку, однако сам момент полета авто настолько поразил всех жителей городка, что Арни решил повторить действо через год.

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Тогда с горы спустили еще несколько старых автомобилей. Таким образом и образовались эта интересная традиция. С тех пор ежегодно 4 июля Арни организует шоу летающих автомобилей, которое уже стало визитной карточкой города. В этом году побили рекорд: со скалы сбросили 36 автомобилей, включая пару лимузинов. Главное условие к “участникам” – рабочий двигатель и автоматическая коробка передач.

Кроме того, Арни лично отбирает автомобили для спуска, устраивая их тест-драйв, чтобы выяснить разгон, поскольку чем выше скорость – тем эффектнее полет.Чтобы чрезмерно не вредить экологии, перед полетом с автомобилей сливают всю охлаждающую жидкость и оставляют минимальное количество масла и бензина. Также снимают все стеклянные и пластиковые детали.

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Исключение – световые маячки служебных авто, ведь их огни создают невероятный эффект во время полета. После представления склон горы тщательно убирают, а остатки автомобилей отправляют на утилизацию. О безопасности зрителей также заботятся – во время шоу они находятся далеко от опасной зоны, поэтому за все годы ни один человек не пострадал.