В Париже массово воруют прокатные велосипеды

Помогая миллионам жителей и туристов передвигаться по городу без необходимости в автомобиле или скутере, этот оператор транспортного сервиса в последнее время страдает от краж велосипедов. Еженедельно в неизвестном направлении исчезает более 600 велосипедов Vélib. Такую статистику озвучил со ссылкой на свои источники electrek.co.

Если разделить по дням, то это будет не 30, как заявлено, а не менее 85 велосипедов ежедневно. Одни где-то "теряются" сразу, а другие берут на "развлекательные поездки" и не возвращают.

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Велосипедисты, которые ищут быстрых поездок на работу или удобных пересадок на другой конец города, все чаще оказываются без доступных велосипедов или же им приходится преодолевать большие расстояния, чтобы найти исправный.

"Сейчас нам не хватает 3000 велосипедов. Это почти 15% от более 20 000 велосипедов Vélib по всему Парижу", – пояснил Сильвен Райфо, глава компании Agemob, которая сейчас руководит системой Velib.

Услуга яркой службы городской микромобильности Vélib в столице Парижа сейчас на пике спроса, но развитию начинают мешать воры и вандалы. Фото: x.com/velib

Такая ненадежность подрывает доверие пользователей к популярному сервису, что за 5-7 лет стал визитной карточкой города (см. видео ниже), и теперь грозит заставить потенциальных пассажиров вернуться к автомобилям, такси или других менее экологичных видов транспорта в то время, когда Париж уже сделал большие шаги в направлении резкого сокращения использования автомобилей в городе.

Убытки большие, поскольку замена похищенных или поврежденных вандалами велосипедов – дело не из дешевых. Ресурсы на поиск пропавшего оборудования или усиление мер борьбы с кражами также исчерпываются.

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Эксперты отмечают, что популярность и успех Vélib заключается в его простоте использования и широкой доступности. В то же время эти особенности делают его уязвимым к злоупотреблениям, особенно когда правоприменение ограничено, а последствия злоупотреблений минимальны (см. видео вандализма ниже).

В этом случае оператору проката Vélib или придется закрываться, или искать правильный баланс между свободой и ответственностью, между открытым доступом и защитой от злоупотреблений: в городе, где велоспорт считается будущим мобильности, потеря тысяч велосипедов из-за любителей дармовой езды, воров или вандалов, не просто неприятная ситуация, а неприемлема.