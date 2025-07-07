В Парижі масово крадуть прокатні велосипеди

Допомагаючи мільйонам мешканців і туристів пересуватися містом без потреби в автомобілі чи скутері, цей оператор транспортного сервісу останнім часом потерпає від крадіжок велосипедів. Щотижня у невідомому напрямку зникає понад 600 велосипедів Vélib. Таку статистику озвучив з посиланням на свої джерела electrek.co.

Якщо розділити поденно, то це буде не 30, як заявлено, а не менше 85 велосипедів щодня. Одні десь "губляться" відразу, а інші беруть на "розважальні поїздки" і не повертають.

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Велосипедисти, які шукають швидких поїздок на роботу або зручних пересадок на інший кінець міста, все частіше опиняються без доступних велосипедів або ж їм доводиться долати великі відстані, щоб знайти справний.

"Наразі нам не вистачає 3000 велосипедів. Це майже 15% від понад 20 000 велосипедів Vélib по всьому Парижу", – пояснив Сільвен Райфо, голова компанії Agemob, яка зараз керує системою Velib.

Послуга найяскравішої служби міської мікромобільності Vélib в столиці Парижа нині на піку попиту, але розвитку починають заважати злодії та вандали. Фото: x.com/velib

Така ненадійність підриває довіру користувачів до популярного сервісу, що за 5-7 років став візитівкою міста (див. відео нижче), і тепер загрожує змусити потенційних пасажирів повернутися до автомобілів, таксі чи інших менш екологічних видів транспорту в той час, коли Париж уже зробив великі кроки у напрямку різкого скорочення використання автомобілів у місті.

Збитки великі, оскільки заміна викрадених або пошкоджених вандалами велосипедів – справа не з дешевих. Ресурси на пошук зниклого обладнання або посилення заходів боротьби з крадіжками також вичерпуються.

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Експерти зазначають, що популярність та успіх Vélib полягає в його простоті використання та широкій доступності. Водночас ці особливості роблять його вразливим до зловживань, особливо коли правозастосування обмежене, а наслідки зловживань мінімальні (див. відео вандалізму нижче).

В цьому випадку оператору прокату Vélib або доведеться закриватися, або шукати правильний баланс між свободою та відповідальністю, між відкритим доступом та захистом від зловживань: у місті, де велоспорт вважається майбутнім мобільності, втрата тисяч велосипедів через любителів дармової їзди, крадіїв чи вандалів, не просто неприємна ситуація, а неприйнятна.