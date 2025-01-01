США и ЕС пытаются согласовать новые таможенные тарифы для авто

Автопроизводители и чиновники ЕС ведут срочные переговоры с администрацией Трампа, чтобы избежать резкой эскалации американских тарифов, особенно нацеленных на автомобильный сектор, пишет Укравтопром из послания на Bloomberg.

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ЕС надеется заключить соглашение, которое бы предотвратило повышение ввозных пошлин на автомобили в США до 50%.

Некоторые страны-члены ЕС предложили предоставить тарифные льготы европейским автопроизводителям, которые инвестируют в производство в США, но Еврокомиссия опасается, что такие меры могут привести к перемещению рабочих мест и капитала из Европы.

Ожидается, что любая сделка будет ограниченной по объему, а автомобильная промышленность остается в центре трансатлантического противостояния, поскольку обе стороны взвешивают стратегическое производство, торговый баланс и геополитическое влияние через призму тарифов на автомобили.