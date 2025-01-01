США та ЄС намагаються узгодити нові митні тарифи для авто

Автовиробники та чиновники ЄС ведуть термінові переговори з адміністрацією Трампа, щоб уникнути різкої ескалації американських тарифів, особливо націлених на автомобільний сектор, пише Укравтопром з послання на Bloomberg.

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ЄС сподівається укласти угоду, яка б запобігла підвищенню ввізних мит на автомобілі в США до 50%.

Деякі країни-члени ЄС запропонували надати тарифні пільги європейським автовиробникам, які інвестують у виробництво в США, але Єврокомісія побоюється, що такі заходи можуть призвести до переміщення робочих місць та капіталу з Європи.

Очікується, що будь-яка угода буде обмеженою за обсягом, а автомобільна промисловість залишається в центрі трансатлантичного протистояння, оскільки обидві сторони зважують стратегічне виробництво, торговельний баланс і геополітичний вплив через призму тарифів на автомобілі.