Десятки автомобілів скинули зі скелі просто заради розваги: відео

Видовище проходить кожного року у липні й вже має тисячі шанувальників. Воно бере початок з 2005 року, коли місцевий житель, на ім’я Арні Хрнсіра вирішив у такий спосіб утилізувати розбитий Volvo своєї дружини. Після того, як автівку скинули вниз зі скелі, її забрали на звалище, однак сам момент польоту авто настільки вразив усіх жителів містечка, що Арні вирішив повторити дійство через рік.

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Тоді з гори спустили ще кілька старих автомобілів. Таким чином і утворилися ця цікава традиція. Відтоді щорічно 4 липня Арні організовує шоу літаючих автомобілів, котре вже стало візитівкою містечка. Цього року побили рекорд: зі скелі скинули 36 автомобілів, включно з парою лімузинів. Головна умова до “учасників” – робочий двигун та автоматична коробка передач.

Крім того, Арні особисто відбирає автомобілі для спуску, влаштовуючи їх тест-драйв, аби з’ясувати розгін, оскільки чим вище швидкість – тим ефектніше політ.Аби надмірно не шкодити екології, перед польотом з автомобілів зливають усю охолоджуючу рідину та залишають мінімальну кількість оливи та бензину. Також знімають усі скляні та пластикові деталі.

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Виняток – світлові маячки службових авто, адже їхні вогні створюють неймовірний ефект під час польоту. Після вистави схил гори ретельно прибирають, а залишки автомобілів відправляють на утилізацію. Про безпеку глядачів також дбають – під час шоу вони перебувають далеко від небезпечної зони, тому за всі роки жодна людина не постраждала.