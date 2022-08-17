Корпус морской пехоты США заказал несколько амфибийных бронемашин в версии ACV-30 для испытаний.

Компания BAE Systems сообщила о заказах от корпуса морской пехоты Соединенных Штатов партии боевых амфибийных машин ACV-30.

Стоимость сделки по созданию нескольких образцов бронетранспортеров ACV-30 с боевым модулем 30-мм автоматической пушки – 88 миллионов долларов.

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После доставки в Корпус морской пехоты США бронетранспортеры ACV-30 пройдут определенный период испытаний перед принятием решения о полномасштабном производстве и последующем заказе этих колесных бронемашин.



Амфибийная бронемашина ACV-30. Фото: BAE Systems

На ACV-30 установлена ​​дистанционно управляемая башня RT-20 производства KONGSBERG с 30-мм автоматической пушкой.

Боевой модуль предоставляет большее пространство внутри боевой машины, что улучшает возможности для транспортировки войск или необходимого оборудования, а также уменьшает вес машины. ACV-30 является одним из четырех вариантов в семействе амфибийных бронемашин ACV.

Программа создания ACV является дальнейшим развитием программы Marine Personnel Carrier (MPC) для создания для Корпуса морской пехоты США колесных БТРов нового типа с формулой 8х8. Она была приостановлена ​​в 2013 году, однако уже в 2014-м восстановлена ​​как Amphibious Combat Vehicle.

На первом этапе программы запланирована закупка 203 боевых машин на общую сумму в 1,2 млрд долларов США.

На втором этапе должны быть закуплены различные модификации этого бронетранспортера, включая машины огневой поддержки, в общей сложности до 700 единиц.