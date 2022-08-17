Корпус морской пехоты США заказал несколько амфибийных бронемашин в версии ACV-30 для испытаний.
Компания BAE Systems сообщила о заказах от корпуса морской пехоты Соединенных Штатов партии боевых амфибийных машин ACV-30.
Стоимость сделки по созданию нескольких образцов бронетранспортеров ACV-30 с боевым модулем 30-мм автоматической пушки – 88 миллионов долларов.
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После доставки в Корпус морской пехоты США бронетранспортеры ACV-30 пройдут определенный период испытаний перед принятием решения о полномасштабном производстве и последующем заказе этих колесных бронемашин.
Амфибийная бронемашина ACV-30. Фото: BAE Systems
На ACV-30 установлена дистанционно управляемая башня RT-20 производства KONGSBERG с 30-мм автоматической пушкой.
Боевой модуль предоставляет большее пространство внутри боевой машины, что улучшает возможности для транспортировки войск или необходимого оборудования, а также уменьшает вес машины. ACV-30 является одним из четырех вариантов в семействе амфибийных бронемашин ACV.
Программа создания ACV является дальнейшим развитием программы Marine Personnel Carrier (MPC) для создания для Корпуса морской пехоты США колесных БТРов нового типа с формулой 8х8. Она была приостановлена в 2013 году, однако уже в 2014-м восстановлена как Amphibious Combat Vehicle.
На первом этапе программы запланирована закупка 203 боевых машин на общую сумму в 1,2 млрд долларов США.
На втором этапе должны быть закуплены различные модификации этого бронетранспортера, включая машины огневой поддержки, в общей сложности до 700 единиц.
Бронетранспортер ACV от BAE Systems был создан на базе итальянского БТР Iveco SuperAV. У него есть возможность плавать. По сравнению с AAV, новая машина ACV должна обеспечить отличную маневренность и мобильность, имеет защиту, аналогичную противоминной машине с защитой от мин (MRAP). Бронемашина обладает шестицилиндровым двигателем мощностью 690 лошадиных сил.