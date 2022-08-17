Корпус морської піхоти США замовив кілька амфібійних бронемашин у версії ACV-30 для випробувань.

Компанія BAE Systems повідомила про замовлення від корпусу морської піхоти Сполучених Штатів партії бойових амфібійних машин ACV-30.

Вартість угоди щодо створення кількох зразків бронетранспортерів ACV-30 з бойовим модулем 30-мм автоматичної гармати – 88 мільйонів доларів.

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Після доставки до Корпусу морської піхоти США, бронетранспортери ACV-30 пройдуть певний період випробувань перед прийняттям рішення про повномасштабне виробництво і подальше замовлення цих колісних бронемашин.



Амфібійна бронемашина ACV-30. Фото: BAE Systems

На ACV-30 встановлена дистанційно керована башта RT-20 виробництва KONGSBERG з 30-мм автоматичною гарматою.

Бойовий модуль надає більше простору всередині бойової машини, що покращує можливості для транспортування військ або необхідного обладнання, а також зменшує вагу машини. ACV-30 є одним із чотирьох варіантів у сімействі амфібійних бронемашин ACV.

Програма створення ACV є подальшим розвитком програми Marine Personnel Carrier (MPC) зі створення для Корпусу морської піхоти США колісних БТРів нового типу з формулою 8х8. Вона була призупинена у 2013-у році, однак вже 2014-го відновлена як Amphibious Combat Vehicle.

На першому етапі програми заплановано закупівлю 203 бойових машин на загальну суму у 1,2 млрд доларів США.

На другому етапі мають бути закуплені різноманітні модифікації цього бронетранспортеру, включно з машинами вогневої підтримки, загалом до 700 одиниць.

Бронетранспортер ACV від BAE Systems був створений на базі італійського БТР Iveco SuperAV. Він має можливість плавати. У порівнянні з AAV, нова машина ACV має забезпечити чудову маневровість і мобільність, має захист, аналогічну протимінної машини з захистом від мін (MRAP). Бронемашина має шестициліндровий двигун потужністю 690 кінських сил.