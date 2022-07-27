Під час навчань армії США у Каліфорнії помічено макети російських БТР-90, які одягнуті на звичайні військові Humvee.

Солдати національної гвардії армії Арізони надягли на свої Humvee комплекти, які нагадують бронетранспортери БТР-90 російської армії.

Вони складаються з легкого каркасу, на якому втримуються накриття з тканини та надувні елементи. Зверху встановлене озброєння російського зразка. І це вже не просто макети – вони можуть відтворювати стрільбу з гармат калібру 50 і гранатометів. Щоправда, стріляють газовими набоями.

До речі українські воїни вчились стріляти з німецьких РСЗВ MARS

Такі “мули” використовуються армією США під час навчань. Адже військові мають відрізняти техніку противника, тому їм потрібно знати, як вона виглядає.

Втім, в даних макетах не лише зовнішня схожість з російськими бронетранспортерами. Ці транспортні засоби повністю сумісні з американською армійською багатокомпонентною інтегрованою системою лазерного вогню MILES. Під цією назвою розуміють сімейство тренувальних пристроїв, які сполучаються з різними транспортними засобами та системи озброєння, які дозволяють військам «стріляти» один в одного та реєструвати «влучення» та «вбивства» під час навчань.