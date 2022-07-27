Во время учений армии США в Калифорнии замечены макеты российских БТР-90, которые одеты на обычные военные Humvee.

Солдаты национальной гвардии армии Аризоны одели на свои Humvee комплекты, напоминающие бронетранспортеры БТР-90 российской армии.

Они состоят из легкого каркаса, на котором держатся покрытия из ткани и надувные элементы. Сверху установлено вооружение российского образца. И это уже не просто макеты – они могут воспроизводить стрельбу из пушек калибра 50 и гранатометов. Правда, стреляют газовыми патронами.

Кстати украинские воины учились стрелять из немецких РСЗО MARS

Такие “мулы” используются армией США во время учений. Ведь военные должны отличать технику противника, поэтому нужно знать, как она выглядит.