Во время учений армии США в Калифорнии замечены макеты российских БТР-90, которые одеты на обычные военные Humvee.
Солдаты национальной гвардии армии Аризоны одели на свои Humvee комплекты, напоминающие бронетранспортеры БТР-90 российской армии.
Они состоят из легкого каркаса, на котором держатся покрытия из ткани и надувные элементы. Сверху установлено вооружение российского образца. И это уже не просто макеты – они могут воспроизводить стрельбу из пушек калибра 50 и гранатометов. Правда, стреляют газовыми патронами.
Кстати украинские воины учились стрелять из немецких РСЗО MARS
Такие “мулы” используются армией США во время учений. Ведь военные должны отличать технику противника, поэтому нужно знать, как она выглядит.
Впрочем, в данных макетах не только внешнее сходство с российскими бронетранспортерами. Эти средства полностью совместимы с американской армейской многокомпонентной интегрированной системой лазерного огня MILES. Под этим названием понимают семейство тренировочных устройств, которые соединяются с различными транспортными средствами и системами вооружения, позволяющими войскам “стрелять” друг в друга и регистрировать “попадания” и “убийства” во время учений.