Scuderia Cameron Glickenhaus поделилась изображением электрического пикапа Boot с двумя огромными баллонами на месте задних сидений.

Джеймс Гликенгаус не упустил ни одного шанса, чтобы поспорить с теми, кто заявляет, что водородные топливные элементы не имеют перспектив. Сначала он предложил Маску выставить Tesla Cybertruck против его SCG Boot FCEV на ралли Baja 1000 в 2023 году.

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После того, как Герберт Дисс из Volkswagen сказал, что наука доказывает преимущества обычных батарей перед топливными элементами, Гликенгаус бросил вызов и ему, предложив противопоставить свой будущий пикап электрическому кроссоверу Volkswagen ID4. А теперь "Скудерия Камерон Гликкенхаус" (SCG) бросила вызов в Facebook этим ребятам, а заодно и Ford.

Изображение, размещенное в Facebook, показывает, где будут располагаться резервуары с водородом в водородном электропикапе SCG Boot FCEV. Два резервуара для водорода, расположенные внутри салона, обеспечат пикапу пробег более 965 километров. Добавление третьего баке в багажнике позволит увеличить диапазон пробега до почти 1500 километров.

Согласно сообщению в Facebook, Tesla, Ford и Volkswagen работают над чисто аккумуляторными электромобилями, тогда как в SCG пришли к выводу, что "топливные элементы отдельно или с аккумуляторами более эффективный вариант чистой энергии, чем просто чистые аккумуляторы".

Поскольку аккумуляторные электромобили имеют лучшую энергоэффективность, они тяжелее и заряжаются гораздо больше времени, чем требует наполнение водородного бака. Другой вопрос заключается в том, насколько дорогими все еще являются аккумуляторы.

Одним из способов устранения недостатка длительной зарядки может стать система сменных батарей, которую уже применяет фирма Nio в Китае. Однако аккумуляторные батареи все равно будут громоздкими. Единственным решением для этого стала бы новая технология, такая как твердотельные аккумуляторы, которые также имеют преимущество в плане безопасности над батареями с жидким электролитом.

Основным преимуществом батарейных электрокаров является возможность заряжать их дома, тогда как водородные электромобили требуют специализированных заправок, которых все еще не хватает во всем мире. Комбинированная система действительно может стать отличным решением, которое позволит получить значительный пробег и оставит возможность заряжаться дома.

SCG заканчивает свою заметку тем, что в Tesla, Ford и Volkswagen уже хорошо разработаны электрокары в продаже, тогда как Boot FCEV – это все еще разрабатывается. Однако SCG уверен, что сможет победить любого конкурента среди батарейных электрокаров, если кто-то из этих производителей решится принять вызов.