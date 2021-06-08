Scuderia Cameron Glickenhaus поділилась зображенням електричного пікапа Boot з двома величезними балонами на місці задніх сидінь.

Джеймс Глікенгаус не впустив жодного шансу, щоб посперечатись із тими, хто заявляє, що водневі паливні елементи не мають перспектив. Спочатку він запропонував Ілону Маску виставити Tesla Cybertruck проти його SCG Boot FCEV на ралі Baja 1000 у 2023 році.

Також цікаво: Toyota Mirai встановила світовий рекорд з пробігу на одному баку водню

Після того, як Герберт Дісс з Volkswagen сказав, що наука доводить переваги звичайних батарей перед паливними елементами, Глікенгаус кинув виклик і йому, запропонувавши протиставити свій майбутній пікап електричному кросоверу Volkswagen ID4. А в тепер “Скудерія Камерон Гліккенхаус” (SCG) кинула виклик у Facebook цим хлопцям, а заодно і Ford.

Зображення, розміщене у Facebook, показує, де будуть розташовуватися резервуари з воднем у водневому електропікапі SCG Boot FCEV. Два резервуари для водню, розташовані всередині салону, забезпечать пікапу пробіг більше 965 кілометрів. Додавання третього баку в багажнику дозволить збільшити діапазон пробігу до майже 1500 кілометрів.

Згідно з повідомленням у Facebook, Tesla, Ford і Volkswagen працюють над чисто акумуляторними електромобілями, тоді як у SCG дійшли висновку, що “паливні елементи окремо або з акумуляторами є більш ефективним варіантом чистої енергії, ніж лише чисті акумулятори”.

Оскільки акумуляторні електромобілі мають кращу енергоефективність, вони важчі та заряджаються набагато більше часу, ніж вимагає наповнення водневого бака. Інше питання полягає в тому, наскільки дорогими все ще є акумулятори.

Одним зі способів подолання недоліку тривалої зарядки може стати система змінних батарей, яку вже застосовує фірма Nio у Китаї. Проте акумуляторні батареї все одно будуть громіздкими. Єдиним рішенням для цього стала б нова технологія, така як твердотільні акумулятори, які також мають перевагу в плані безпеки перед батареями з рідкими електролітами.

Основною перевагою батарейних електрокарів є можливість заряджати їх вдома, тоді як водневі електромобілі потребують спеціалізованих заправок, яких все ще бракує у всьому світі. Комбінована система і справді може стати чудовим рішенням, яке дозволить мати значний пробіг і залишить можливість заряджатись вдома.

SCG закінчує свій допис тим, що у Tesla, Ford та Volkswagen вже є добре розроблені електрокари у продажу, тоді як Boot FCEV – це все ще розробляється. Проте SCG впевнений, що зможе перемогти будь-якого конкурента з-поміж батарейних електрокарів, якщо котрийсь із цих виробників наважиться прийняти виклик.