Buick Smart Pod представляет собой демонстрационный концепт, тогда как GL8 Flagship показывает вид следующего поколения серийного GL8.

На автосалоне в Гуанчжоу бренд Buick представил два концепта Smart Pod и GL8 Flagship. Первый демонстрирует возможности электрической платформы Ultium и показывает, какими будут автономные пассажирские капсулы в недалеком будущем, а второй – более близкий к реальности, поскольку представляет собой прототип следующего поколения серийной модели Buick GL8.

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“Умную капсулу” – Buick Smart Pod, создан в американской дизайн-студии General Motors. У шаттла нет никаких органов управления, поскольку предусматривает автоматическое управление. Пользователям нужно будет лишь указать пункт назначения на сенсорном экране, а дальше наслаждаться комфортом и атмосферой в кабине автономной капсулы. Smart Pod имеет панорамное остекление, натуральные материалы отделки, системы активного подавления шума и очистки воздуха, раскладные столики и кресла, а также диван и 50-дюймовый дисплей Retina.

Концепт понимает голосовые команды, следит за взглядом пользователя, в режиме реального времени синхронизируется с гаджетами, использует искусственный интеллект и машинное обучение для персонализированной выдачи и доступа к бортовым функциям. Внешне он имеет еще одну интересную особенность – оптику на микросвете, которая позволяет создавать целую световую анимацию, как на экране.

Фото: концепт Buick Smart Pod / Carscoops

Второй концепт с подиума Гуанчжоу – минивэн GL8 Flagship, разработанный в паназиатском техническом центре компании в Шанхае. Он также умеет ездить без водителя, хотя и имеет традиционные органы управления. Также будущий GL8 умеет “общаться” с другими автомобилями и инфраструктурой (технология V2X). Салон автомобиля трансформируется в соответствии с потребностями пассажиров. Внутри есть комфортабельные кресла, 30-дюймовый экран, сенсорный дисплей в руле и широкоформатный проекционный экран. Кроме того, пассажиры задних кресел во время поездки могут наслаждаться чаепитием, благодаря встроенному чайному набору.

Фото: концепт Buick GL8 Flagship / Carscoops