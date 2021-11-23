Buick Smart Pod являє собою демонстраційний концепт, тоді як GL8 Flagship показує вигляд наступного покоління серійного GL8.

На автосалоні у Гуанчжоу бренд Buick представив два концепти Smart Pod та GL8 Flagship. Перший демонструє можливості електричної платформи Ultium та показує, якими будуть автономні пасажирські капсули у недалекому майбутньому, а другий – ближчий до реальності, оскільки являє собою прототип наступного покоління серійної моделі Buick GL8.

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“Розумну капсулу” – Buick Smart Pod, створено в американській дизайн-студії General Motors. Шаттл не має жодних органів керування, оскільки передбачає автоматичне управління. Користувачам потрібно буде лише вказати пункт призначення на сенсорному екрані, а далі насолоджуватись комфортом та атмосферою в кабіні автономної капсули. Smart Pod має панорамне скління, натуральні матеріали обробки, системи активного приглушення шуму та очищення повітря, розкладні столики та крісла, а також диван та 50-дюймовий дисплей Retina.

Концепт розуміє голосові команди, стежить за поглядом користувачів, у режимі реального часу синхронізується з гаджетами, використовує штучний інтелект та машинне навчання для персоналізованої видачі та доступу до бортових функцій. Зовні він має ще одну цікаву особливість – оптику на мікросвітлодіодах, яка дозволяє створювати цілу світлову анімацію, наче на екрані.

Фото: концепт Buick Smart Pod / Carscoops

Другий концепт з подіуму Гуанчжоу – мінівен GL8 Flagship, розроблений у Паназіатському технічному центрі компанії у Шанхаї. Він також вміє їздити без водія, хоча й має традиційні органи управління. Також майбутній GL8 вміє “спілкуватися” з іншими автомобілями та інфраструктурою (технологія V2X). Салон автомобіля трансформується відповідно до потреб пасажирів. Всередині є комфортабельні крісла, 30-дюймовий екран, сенсорний дисплей у кермі та широкоформатний проєкційний екран. Крім того, пасажири задніх крісел під час поїздки можуть насолоджуватись чаюванням, завдяки вбудованому чайному набору.

Фото: концепт Buick GL8 Flagship / Carscoops