Похоже, владельцы дорогих и экзотических автомобилей обменяли их на новые машины "народной" марки Kia.

Кризисные времена требуют антикризисного менеджмента и официальный дилер южнокорейской марки Kia of Riverdale на севере Нью-Йорка, похоже, нашел решение для улучшения показателей продаж. На площадке дилера, рядом с Telluride, K5 и Stinger продаются самые роскошные автомобили люксовых брендов, полученные дилером по программе трейд-ин в обмен на новые Kia.

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Что заставило владельцев таких машин как Mercedes-Maybach GLS 2021 года или Bentley Flying Spur W12 2020 года променять свои люксовые баржи на относительно бюджетные машины марки Kia – неизвестно. За роскошный внедорожник от Maybach с пробегом всего 12 200 миль, дилер запрашивает 249 949 долларов (новый без дополнительных опций в США стоит 160 500 долларов), а лимузин Bentley оценен в 999 248 долларов, но это еще не самые интересные лоты от дилера Kia.

В списке подержанной экзотики значатся такие горячие штучки, как Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce за 479 899 долларов, несколько Ferrari, четыре суперкара McLaren и пара Porsche. Самый доступный из этой коллекции – Porsche 911 2008 года за 75 499 долларов. При том, что самый дешевый подержанный Kia у этого дилера – хэтчбек Soul 2015 года, можно купить за 13 999 долларов, а самый дорогой новый автомобиль в линейке – Sorento Plug-In Hybrid за 44 990 долларов.