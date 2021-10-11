Схоже, власники дорогих і екзотичних автомобілів обміняли їх на нові машини "народної" марки Kia.

Кризові часи вимагають антикризового менеджменту й офіційний дилер південнокорейської марки Kia of Riverdale на півночі Нью-Йорка, схоже, знайшов рішення для покращення показників продажів. На майданчику дилера, поруч із Telluride, K5 та Stinger продаються найрозкішніші автомобілі люксових брендів, отримані дилером за програмою трейд-ін в обмін на нові Kia.

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Що змусило власників таких машин як Mercedes-Maybach GLS 2021 року або Bentley Flying Spur W12 2020 року проміняти свої люксові баржі на відносно бюджетні машини марки Kia – невідомо. За розкішний позашляховик від Maybach, з пробігом усього 12 200 миль, дилер запитує 249 949 доларів (новий без додаткових опцій у США коштує 160 500 доларів), а лімузин Bentley оцінений у 248 999 доларів, але це ще не найцікавіші лоти від дилера Kia.

У списку вживаної екзотики значаться такі гарчі штучки, як Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce за 479 899 доларів, кілька Ferrari, чотири суперкари McLaren та пара Porsche. Найдоступніший з цієї колекції – Porsche 911 2008 року за 75 499 доларів. При тому, що найдешевший вживаний Kia у цього дилера – хетчбек Soul 2015 року, можна купити за 13 999 доларів, а найдорожчий новий автомобіль в лінійці – Sorento Plug-In Hybrid за 44 990 доларів.