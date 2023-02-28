Пожертвования в 3,3 млн. долларов хватит на приобретение 15 автомобилей.

Американский миллиардер с украинским происхождением Билл Экман пожертвовал 3,3 млн. долларов на покупку специализированных машин скорой помощи для Украины, сообщает Reuters. Денег также хватит на затраты по эксплуатации на передовой.

Один полноприводный Toyota Land Cruiser в версии "скорой" стоит около 116 тысяч долларов. Машины имеют высокую крышу, которая позволяет медицинскому персоналу стоя оказывать помощь пострадавшим.

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По данным Forbes, состояние Экмана, чей прадед эмигрировал в Соединенные Штаты из Украины, оценивается в 3,5 млрд долларов. Экман и его жена, Нери Оксман, пообещали отдать большую часть своего состояния на благотворительность, поэтому они поддерживают различные инициативы – от медицинских исследований до оказания помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити.

Toyota Land Cruiser 78 серии – популярная платформа для скорой помощи во многих странах. Бронированная машина скорой помощи Toyota LC 78 достаточно гибка, чтобы вместить необходимые модификации для превращения в бронированную машину скорой помощи.

В автомобиль входит медицинское оборудование, а по кузову устанавливают баллистическую броню. Кроме того, модернизированы подвеска, тормоза и шины, чтобы улучшить динамику движения автомобиля, несмотря на дополнительный вес модификаций.

Благодаря мощному 4,5-литровому дизельному двигателю V8 с турбонаддувом и доступным в конфигурациях с левым и правым рулем, это популярный выбор скорой помощи во многих странах Ближнего Востока, Африки и Азии.