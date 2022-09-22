Компанія з південної Африки SVI Engineering представила тривісну версію броньованого автомобіля MAX 3 на базі Toyota Land Cruiser з системою перехоплення безпілотників.

SVI Engineering, провідний спеціалізований виробник броньованої продукції у Південній Африці, показав на Африканській аерокосмічній та оборонній виставці AAD2022 новинку: MAX 3 Six-Wheeler.

Як і стандартна версія MAX 3, новий варіант побудований на надійному шасі Toyota Land Cruiser 79, також зберігає перевірений 4,5-літровий турбодизель V8. Відрізняє MAX 3 Six-Wheeler три осі замість двох.

Також цікаво українські бійці показали, як воюють на бронемашинах Iveco

Додавання третьої осі означає, що загальну масу автомобіля MAX 3 можна збільшити до 5 500 кг. Це відкриває двері для численних військових і безпекових застосувань, включаючи встановлення різних систем зброї, варіантів перевезення вантажів і навіть польової машини швидкої допомоги.

Додаткова вісь є непривідною, однак вона все одно забезпечує кращу прохідність на м’яких поверхнях. Перевірена трансмісія залишається недоторканою, що спрощує вимоги до обслуговування та постачання запасних механічних частин.

Шестиколісна версія MAX 3 Double Cab, представлена ​​на AAD2022, також оснащена інтелектуальним рішенням для захисту від дронів. У сучасній війні дрони використовуються не лише для розвідки, але й як зброя, здатна зруйнувати ключову інфраструктуру або атакувати солдатів на землі.

Система боротьби з безпілотниками, запропонована SVI, використовує радар для виявлення, ідентифікації та відстеження ворожих безпілотників. Інформація передається на систему управління боєм, підключену до автоматичного гранатомету. Вона визначає траєкторію та відстань до безпілотника, перехоплюючи та виводячи з ладу безпілотний пристрій за допомогою вибухів гранат на близькій відстані.

Збитий дрон треба знайти і дослідити. Для цього завдання є позашляховий мотоцикл, який кріпиться на машині.

Під час переобладнання Land Cruiser 79 на броньований MAX 3 видаляється весь донорський кузов позашляховика і встановлюється новий, виготовлений із броньованої сталевої плити. Конструкція багатоцільової машини забезпечує мінімальний рівень захисту EN1063 BR6 (штурмові гвинтівки) з додатковим захистом від протипіхотних гранат. Крім того, автомобіль можна оновити до BR7.

Незважаючи на те, що трансмісія стандартна, MAX 3 отримав колеса та шини з покращеною вантажопідйомністю, а також оновлену підвіску та додатковий задній стабілізатор поперечної стійкості.