Компания из южной Африки SVI Engineering представила трехосевую версию бронированного автомобиля MAX 3 на базе Toyota Land Cruiser с системой перехвата беспилотников.

SVI Engineering, ведущий специализированный производитель бронированной продукции в Южной Африке, показал на Африканской аэрокосмической и оборонной выставке AAD2022 новинку: MAX 3 Six-Wheeler.

Как и стандартная версия MAX 3, новый вариант построенный на надежном шасси Toyota Land Cruiser 79, также сохраняет проверенный 4,5-литровый турбодизель V8. Отличает MAX 3 Six-Wheeler три оси вместо двух.

Также интересно Украинские бойцы показали, как воюют на бронемашинах Iveco LMV: видео

Добавление третьей оси означает, что общую массу автомобиля MAX 3 можно увеличить до 5 500 кг. Это открывает двери для множества военных и безопасности применений, включая установление различных систем оружия, вариантов перевозки грузов и даже полевой машины скорой помощи.

Дополнительная ось является неприводимой, однако она все равно обеспечивает лучшую проходимость на мягких поверхностях. Проверенная трансмиссия остается нетронутой, что упрощает требования к обслуживанию и поставке запасных механических частей.

Шестиколесная версия MAX 3 Double Cab, представленная на AAD2022, также оснащена интеллектуальным решением для защиты от дронов. В современной войне дроны используются не только для разведки, но и как оружие, способное разрушить ключевую инфраструктуру или атаковать солдат на земле.

Система борьбы с беспилотниками, предложенная SVI использует радар для обнаружения, идентификации и отслеживания вражеских беспилотников. Информация передается на систему управления боем, подключенную к автоматическому гранатомету. Она определяет траекторию и расстояние до беспилотника, перехватывая и выводя из строя беспилотное устройство с помощью взрывов гранат на близком расстоянии.

Сбитый дрон надо найти и исследовать. Для этой задачи есть внедорожный мотоцикл, который крепится на машине.

Во время переоборудования Land Cruiser 79 на бронированный MAX 3 удаляется весь донорский кузов внедорожника и устанавливается новый, изготовленный из бронированной стальной плиты. Конструкция многоцелевой машины обеспечивает минимальный уровень защиты EN1063 BR6 (штурмовые винтовки) с дополнительной защитой от противопехотных гранат. Кроме того, автомобиль можно обновить до BR7.

Несмотря на то, что трансмиссия стандартная, MAX 3 получил колеса и шины с улучшенной грузоподъемностью, а также обновленную подвеску и дополнительный задний стабилизатор поперечной устойчивости.