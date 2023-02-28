Пожертви у 3,3 млн доларів вистачить на придбання 15 автомобілів.

Американський мільярдер з українським походженням Білл Екман пожертвував 3,3 млн доларів на купівлю спеціалізованих машин швидкої допомоги для України, повідомляє Reuters. Грошей також вистачить на витрати для експлуатації на передовій.

Один повнопривідний Toyota Land Cruiser у версії "швидкої" коштує близько 116 тисяч доларів. Машини мають високий дах, який дозволяє медичному персоналу стоячи надавати допомогу постраждалим.

Також цікаво Toyota Land Cruiser навчили перехоплювати безпілотники

За даними Forbes, статки Екмана, чий прадід емігрував до Сполучених Штатів з України, оцінюється в 3,5 млрд доларів. Екман і його дружина, Нері Оксман, пообіцяли віддати більшу частину своїх статків на благодійність, тож вони підтримують різні ініціативи, – від медичних досліджень до надання допомоги постраждалим від землетрусу на Гаїті.

Toyota Land Cruiser 78 серії – популярна платформа для машин швидкої допомоги в багатьох країнах. Броньована машина швидкої допомоги Toyota LC 78 достатньо гнучка, щоб вмістити необхідні модифікації для перетворення на броньовану машину швидкої допомоги.

В автомобіль входить медичне обладнання, а по кузову встановлюють балістичну броню. Крім того, модернізовано підвіску, гальма та шини, щоб покращити динаміку руху автомобіля, попри додаткову вагу модифікацій.

Завдяки потужному 4,5-літровому дизельному двигуну V8 із турбонаддувом і доступним у конфігураціях з лівим і правим кермом, це популярний вибір для швидкої допомоги в багатьох країнах Близького Сходу, Африки та Азії.