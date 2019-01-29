Порты в США, из которых отправляют автомобили в Украине, заполнены.

Шатдаун, то есть вынужденные каникулы госслужащих США, которые продолжались с 22 декабря 2018 по 25 января 2019 года, сказался на украинском автобизнесе. Сотни автомобилей, которые были приобретены на автоаукционах США, застряли в американских портах.

Владелец компании по привоза автомобилей из США Андрей Иванов говорит, что "порты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса забиты. Нужно как минимум несколько недель на разгрузку этих локаций. Шатдаун правительства США вызвал перерыв в работе таможни, поэтому сроки очистки экспортных документов увеличились".

Вот так выглядит склад в Лос-Анджелес. Забит до отказа и машины прибывают каждый час. Порт плохо работает.

Порт Нью-Йорке: не хватает пустых контейнеров, порт переполнен, 80% складов не принимают грузы!

Простой, отказ в приеме несут за собой дополнительные расходы перевозчиков и заказчиков.

В то же время отправления через порты Савана и Чикаго возможны, там нет таких проблем.

Напомним, что в США назревает "война" между пикапами и электромобилями.