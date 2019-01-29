Порти в США, з яких відправляють автомобілі в Україну, заповнені вщент.

Шатдаун, тобто вимушені канікули держслужбовців США, які тривали з 22 грудня 2018 по 25 січня 2019 року, позначився на українському автобізнесі. Сотні автомобілів, які були придбані на автоаукціонах США, застрягли в американських портах.

Власник компанії з привозу автомобілів зі США Андрій Іванов говорить, що "порти Нью Йорк і Лос Анджелес забиті. Потрібно як мінімум кілька тижнів на розвантаження цих локацій. Шатдаун уряду США викликав перервану роботу митниці, через це терміни очищення експортних документів збільшився".

Ось так виглядає склад в Лос Анджелес. Забитий повністю і машини прибувають кожну годину. Порт погано працює.

Порт Нью-Йорку: бракує порожніх контейнерів, порт переповнений, 80% складів не приймають вантажі!

Простої, відмова в прийманні несуть за собою додаткові витрати перевізників та замовників.

В той же час відправлення через порти Савана і Чикаго можливі, там немає таких проблем.

Нагадаємо, що у США назріває "війна" між пікапами та електромобілями.