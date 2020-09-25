Аэродинамический руфбокс от Mercedes-AMG не испортит внешний вид ни универсала, ни спортивного купе.

Представим ситуацию: вы недавно купили замечательный новый Mercedes-AMG C63 Coupe за пару миллионов гривен, несмотря на давление со стороны своего свекра, который настаивал на BMW X3 M за те же деньги. Теперь же ваша семья собралась на выходные на пляжный курорт, но места для вещей в машине хватает. Не волнуйтесь, AMG выручит вас.

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Грузовой бокс на крышу разработан теми же людьми, которые создали ваш автомобиль. Mercedes-AMG Roofbox позволяет значительно увеличить пространство для перевозки вещей, причем разработан таким образом, чтобы подходить к каждой из актуальных моделей Mercedes-Benz и Mercedes-AMG. К тому же, он аэродинамичен и сам выглядит, как спортивный автомобиль.

Багажник вмещает до 410 литров поклажи. Он крепится с помощью простой в эксплуатации быстросъемной зажимной системы, но есть заметная проблема, когда дело касается эксплуатационных характеристик автомобиля. Несмотря на свою аэродинамическую форму и значки AMG, багажник разрешено использовать только на скорости до 130 км/ч. Некоторые модели немецкого бренда превышают этот порог за пять секунд, после старта.

Сейчас Mercedes-AMG не предлагает цены на свой новый аксессуар, однако сообщает, что верхний багажник будет доступен непосредственно у дилеров Mercedes, начиная с ноября.

Фото: Mercedes-AMG Roofbox / Mercedes-AMG