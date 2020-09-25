Аеродинамічний руфбокс від Mercedes-AMG не зіпсує зовнішній вигляд ні універсала, ні спортивного купе.

Уявімо ситуацію: ви нещодавно купили чудовий новий Mercedes-AMG C63 Coupe за пару мільйонів гривень, незважаючи на тиск з боку свого свекра, який наполягав на BMW X3 M за ті ж гроші. Тепер же ваша ролина зібралась на вихідні на пляжний курорт, але місця для речей в машині бракує. Не хвилюйтесь, AMG виручить вас.

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Вантажний бокс на дах розроблений тими ж людьми, які створили ваш автомобіль. Mercedes-AMG Roofbox дозволяє значно збільшити простір для перевезення речей, причому розроблений таким чином, аби пасувати до кожної з актуальних моделей Mercedes-Benz та Mercedes-AMG. До того ж, він аеродинамічний і сам виглядає, як спортивний автомобіль.

Багажник вміщує до 410 літрів поклажі. Він кріпиться за допомогою простої в експлуатації швидкознімної затискної системи, але є помітна проблема, коли справа стосується експлуатаційних характеристик автомобіля. Незважаючи на свою аеродинамічну форму та значки AMG, багажник дозволено використовувати лише на швидкості до 130 км/год. Деякі моделі німецького бренду перевищують цей поріг за п’ять секунд, після старту.

Наразі Mercedes-AMG не пропонує ціни на свій новий аксесуар, однак повідомляє, що горішній багажник буде доступний безпосередньо у дилерів Mercedes, починаючи з листопада.

Фото: Mercedes-AMG Roofbox / Mercedes-AMG