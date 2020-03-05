Инспекция по парковке провела рейд и эвакуировала несколько автомобилей.

Андреевский спуск – историческая пешеходная улица Киева, на которую въезд запрещен. С нескольких сторон он огражден столбиками, но автовладельцы все равно заезжают сюда и оставляют свои автомобили. 5 марта Инспекция по парковке провела рейд и очистила улицу от неправильно запаркованных автомобилей.

Утром 5 марта почти десяток эвакуаторов видели вблизи ТРЦ “Глобус”. Они готовились к массовой эвакуации в этом районе.

Напомним, что мэрия Киева стремится сделать центр Киева пешеходным.