Інспекція з паркування провела рейд і евакуювала кілька автомобілів.

Андріївський узвіз – історична пішохідна вулиця Києва, на яку в’їзд заборонено. З кількох сторін він огороджений стовпчиками, але автовласники все одно заїжджають сюди та залишають свої автомобілі. 5 березня Інспекція з паркування провела рейд і очистила вулицю від неправильно запаркованих автомобілів.

Зранку 5 березня майже десяток евакуаторів бачили поблизу ТРЦ “Глобус”. Вони готувались до масової евакуації в цьому районі.

Нагадаємо, що мерія Києва прагне зробити центр Києва пішохідним.