Київська влада активно бореться зі столичними автомобілістами, зменшуючи кількість місць для паркування та збільшуючи кількість евакуйованих авто.

Кінцева мета столичних чиновників – “місто для пішоходів”. Про це відкрито пише на своїй сторінці у соцмережі радник чинного мера столиці Максим Бахматов.

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Перші кроки в цьому напрямку були зроблені кілька років тому, ще до приходу в мерію Макима Бахматова. Столична влада перекрила рух транспорту по вулиці Сагайдачного та заборонила в’їзд автомобілів на Контрактову площу, на якій зазвичай паркувалось близько тисячі автомобілів. Це призвело до суттєвого загострення ситуації на дорогах та значно збільшило кількість заторів на Подолі та у центральній частині міста.

Згодом були запущені в дію евакуатори, які продовжують “викрадати” запарковані з порушенням ПДР автомобілі. Для “визволення” евакуйованого авто доведеться витратити як мінімум один робочий день та заплатити близько 2 000 гривень.

Точаться розмови що до перекриття Хрещатику на постійній основі. Якщо це станеться, транспортна ситуація у місті зазнає значних змін.

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Зараз же столична влада активно займається встановленням антипаркувальних стовпчиків у центрі столиці, аби зменшити кількість місць для паркування.

Як видно з повідомлення Максима Бахматова, в найближчих планах мерії – ще в 10 разів збільшити кількість евакуйованих автомобілів (хоча штрафмайданчики вже переповнені), а потім зробити платним в’їзд для транзитних авто і заборонити заїзд в місто дизельних машин. Кінцева мета Бахматова – зовсім позбавитись автомобілів і зробити “місто для пішоходів”.

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