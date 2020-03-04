Киевские власти активно борются со столичными автомобилистами, уменьшая количество парковочных мест и увеличивая количество эвакуированных авто.

Конечная цель столичных чиновников – “город для пешеходов”. Об этом открыто пишет на своей странице в соцсети советник действующего мэра столицы Максим Бахматов.

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Первые шаги в этом направлении были сделаны несколько лет назад, еще до прихода в мэрию Макима Бахматова. Столичные власти перекрыли движение транспорта по улице Сагайдачного и запретили въезд автомобилей на Контрактовую площадь, на которой обычно парковались около тысячи автомобилей. Это привело к существенному обострению ситуации на дорогах и значительно увеличило количество пробок на Подоле и в центральной части города.

Впоследствии были запущены в действие эвакуаторы, которые продолжают “похищать” припаркованные с нарушением ПДД автомобили. Для “освобождения” эвакуированного авто придется потратить как минимум один рабочий день и заплатить около 2 000 гривен.

Идут разговоры о перекрытии Крещатика на постоянной основе. Если это произойдет, транспортная ситуация в городе претерпит значительных изменений.

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Сейчас же столичная власть активно занимается установлением антипарковочных столбиков в центре столицы, чтобы уменьшить количество мест для парковки.

Как видно из сообщения Максима Бахматова, в ближайших планах мэрии – еще в 10 раз увеличить количество эвакуированных автомобилей (хотя штрафплощадки уже переполнены), а потом сделать платным въезд для транзитных авто и запретить заезд в город дизельных машин. Конечная цель Бахматова – совсем избавиться от автомобилей и сделать “город для пешеходов”.

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