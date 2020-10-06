В британский стартап активно инвестирует Hyundai-Kia и уже в следующем году компания планирует начать производство компактного грузовика на своем заводе в графстве Оксфордшир.

Первый прототип Arrival Van выглядел, как тостер на колесах, новая же версия имеет более приятную эстетику.

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Дизайнеры расширили переднюю панель, ведущую к наклонному лобовому стеклу, вместо вертикального. Такое решение не только улучшает видимость для водителя, но и улучшает аэродинамику, а следовательно, влияет на запас хода. Последний фактор является критически важным для электромобиля.

Так выглядел предыдущий прототип электрического минивэна:

Новый Arrival Van Beta имеет четкие указатели поворота и виртуальное зеркало заднего вида на основе высоко установленных камер по бокам. Его крыша плоская и не имеет закругленных краев, как у предыдущей итерации. Наконец, сенсорный привод для раздвижных дверей, похоже, пожертвовали в пользу более экономичного, физического открывания раздвижных дверей.

Arrival планирует построить "микрозаводы" вблизи Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, которые будут обеспечивать потребности местного рынка, включая 10 тысяч машин для UPS. Уже сейчас компания со штаб-квартирой в Лондоне имеет офисы в Великобритании, Германии, США, Нидерландах, России и Израиле.

Видео от fullychargedshow, выпущенное в июле, предлагает первый подробный взгляд на фургон Arrival, его ранний прототип и знакомит с самим стартапом. Компания почтового сервиса UPS заказала 10 000 автомобилей в Arrival, которые прибудут до конца 2024 года. Кроме того, эта же компания имеет неизвестный объем инвестиций в британский стартап, наряду с корпорацией Hyundai-Kia.