У британський стартап активно інвестує Hyundai-Kia і вже наступного року компанія планує розпочати виробництво компактної вантажівки на своєму заводі у графстві Оксфордшир.

Перший прототип Arrival Van виглядав, як тостер на колесах, нова ж версія має більш приємну естетику.

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Дизайнери розширили передню панель, яка веде до похилого лобового скла, замість вертикального. Таке рішення не тільки покращує видимість для водія, але і поліпшує аеродинаміку, а відтак, впливає на запас ходу. Останній фактор є критично важливим для електромобіля.

Так виглядав попередній прототип електричного мінівена:

Новий Arrival Van Beta має чіткі покажчики повороту та віртуальне дзеркало заднього виду на основі високо встановлених камер з боків. Його дах плоский і не має закруглених країв, як у попередньої ітерації. Нарешті, сенсорний привід для розсувних дверей, схоже, пожертвували на користь більш економічного, фізичного відкривання розсувних дверей.

Arrival планує побудувати “мікрозаводи” поблизу Лос-Анджелеса та Нью-Йорка, які забезпечуватимуть потреби місцевого ринку, включаючи 10 тисяч машин для UPS. Вже зараз компанія зі штаб-квартирою у Лондоні має офіси у Великобританії, Німеччині, США, Нідерландах, Росії та Ізраїлі.

Відео від fullychargedshow, випущене у липні, пропонує перший детальний погляд на фургон Arrival, його ранній прототип та знайомить з самим стартапом. Компанія поштового сервісу UPS замовила 10 000 автомобілів у Arrival, котрі прибудуть до кінця 2024 року. Крім того, ця ж компанія має невідомий обсяг інвестицій у британський стартап, поряд з корпорацією Hyundai-Kia.