Симулятор детайлинга от компании, выпускающей средства для детайлинга, – возможно, не самая захватывающая видеоигра об автомобилях, однако она точно поможет клиентам осознать, насколько глубокой является чистка по самым высоким стандартам, за которую детайлинг-студии берут немалые деньги.

Профессиональная детализированная чистка автомобиля – детайлинг – может стоить тысячи долларов, но сервис настолько популярен, что в последнее время все чаще встречается и в Украине. А американская компания, выпускающая специализированную автокосметику, даже запускает игру на тему “супермойки”.

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Видеоигра Car Detailing Simulator от AMMO NYC разрабатывается исключительно под платформу ПК. Потратив на восстановление как можно меньше или столько времени, сколько нравится, игрок сможет разместить обновленный автомобиль в интернете и воспользоваться прибылью от своего труда. С помощью прибыли можно расширить и усовершенствовать свой бизнес, чтобы привлечь больше клиентов.

Поскольку уже существует сообщество энтузиастов детайлинга, которые готовы оторвать такую игру с руками, перспективы у нее однозначно есть. Однако для игровой индустрии важно, чтобы игра могла иметь развитие и продолжение, которых в Car Detailing Simulator не предвидится.

Дата релиза игры пока не названа, что дает разработчикам практически неограниченное время на то, чтобы сделать игру действительно интересной.