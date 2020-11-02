Симулятор детейлінгу від компанії, що випускає засоби для детейлінгу – можливо, не найзахоплююча відеогра про автомобілі, онак вона точно допоможе клієнтам усвідомити, наскільки глибокою є чистка за найвищими стандартами, за яку детейлінг-студії беруть чималі гроші.

Професійна деталізована чистка автомобіля – детейлінг – може коштувати тисячі доларів, але сервіс настільки популярний, що останнім часом все частіше зустрічається і в Україні. А американська компанія, що випускає спеціалізовану автокосметику, навіть запускає гру на тему “супермийки”.

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Відеогра Car Detailing Simulator від AMMO NYC розробляється виключно під платформу ПК. Витративши на відновлення якнайменше або стільки часу, скільки подобається, гравець зможе розмістити оновлений автомобіль в Інтернеті та скористатися прибутком від своєї праці. За допомогою прибутку можна розширити та вдосконалити свій бізнес, щоб залучити більше клієнтів.

Оскільки вже існує спільнота ентузіастів детейлінгу, ладна відірвати таку гру з руками, перспективи у неї однозначно є. Однак для ігрової індустрії важливо, аби гра могла мати розвиток і продовження, яких у Car Detailing Simulator не передбачається.

Дата релізу гри поки не названа, що дає розробникам практично необмежений час на те, щоб зробити гру справді цікавою.