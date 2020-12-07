Нарушителя ждет не только административная, но и уголовная ответственность, если его найдут.

Немецкий автобан – это мечта для любителей скорости. Участки с неограниченной скоростью движения позволяют автомобилистам довести стрелку спидометра до предельной точки. Но водитель черного Mercedes-Benz, очевидно, выбрал не совсем правильное место для скоростного катания.

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Немецкая полиция разместила на странице в Facebook снимок с дорожной камеры, на котором, Mercedes-Benz E-Class, (возможно AMG E53), снятый во время движения со скоростью 244 километра в час.

Проблема в том, что это изображение было сделано на дороге с временным ограничением скорости в 80 км/ч, из-за ремонтных работ. Это означает, что “Мерседес” втрое превысил ограничение скорости на том участке магистрали.

Как отметила немецкая полиция, движение с такой скоростью по дороге общего пользования представляет значительную опасность для других участников дорожного движения, особенно учитывая строительный объект, расположенный в непосредственной близости.

В настоящее время полиция расследует это нарушение, но сообщила, что инцидент не будет простым административным правонарушением. Скорее, это будет уголовное преступление, которое классифицируется как незаконные уличные гонки-в Германии даже одно транспортное средство может быть фигурантом дела о “несанкционированных уличных гонках”.

Таким образом, водителю этого автомобиля грозят не только штрафы за превышение скорости, а и лишение водительского удостоверения. А при наихудшем сценарии – еще и тюремное заключение.