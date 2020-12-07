На порушника чекає не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність, якщо його знайдуть.

Німецький автобан – це мрія для любителів швидкості. Ділянки з необмеженою швидкістю руху дозволяють автомобілістам довести стрілку спідометра до граничної точки. Але водій чорного Mercedes-Benz, очевидно, вибрав не зовсім правильне місце для швидкісного катання.

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Німецька поліція розмістила на сторінці у Facebook знімок з дорожньої камери, на якому, Mercedes-Benz E-Class, (можливо AMG E53), знятий під час руху зі швидкістю 244 кілометри на годину.

Проблема в тому, що це зображення було зроблено на дорозі з тимчасовим обмеженням швидкості у 80 км/год, через ремонтні роботи. Це означає, що “Мерседес” втричі перевищив обмеження швидкості на тій ділянці магістралі.

Як зазначила німецька поліція, рух із такою швидкістю дорогою загального користування представляє значну небезпеку для інших учасників дорожнього руху, особливо з огляду на будівельний майданчик, розташований у безпосередній близькості.

В даний час поліція розслідує це порушення, але повідомила, що інцидент не буде простим адміністративним правопорушенням. Швидше, це буде кримінальний злочин, який класифікується як незаконні вуличні перегони – у Німеччині навіть один транспортний засіб може бути фігурантом справи про “несанкціоновані вуличні перегони”.

Таким чином, водієві цього автомобіля загрожують не лише штрафи за перевищення швидкості, а й позбавлення водійського посвідчення. А при найгіршому сценарії – ще й тюремне ув’язнення.