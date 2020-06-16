Патрульная полиция обнародовала очередные антиректорды превышения скорости, которые зафиксировали камеры автофиксации нарушений ПДД.

За 15 июня камеры автофиксации зафиксировали 41 автомобиль, которые двигались со скоростью более 170 км / ч.

Наибольшей скорость была у двух автомобилей Range Rover с почти одинаковыми номерами, которые шли вплотную друг за другом на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский. Два черных "Рейнджа" с разницей в 2 секунды и номерами, начинающимися на AX110***, двигались со скоростью 204 км/ч и 206 км/ч соответственно. Разрешенная скорость на этом участке пути — 110 км/ч.

Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Mercedes-Benz C220 с номерным знаком СВ985***. Его 8 раз "поймали" спидкамы.

Напомним, что прошлый антирекорд скорости составлял 237 км в час.