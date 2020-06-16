Патрульна поліція оприлюднила чергові антиректорди перевищення швидкості, які зафіксували камери автофіксації порушень ПДР.

За 15 червня камери автофіксації зафіксували 41 автомобіль, що рухались зі швидкістю понад 170 км/год.

Найбільшою швидкість була в двох автомобілів Range Rover з майже однаковими номерами, які йшли впритул один за одним на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський. Два чорних "Рейнджі" з різницею у 2 секунди та номерами, що починаються на AX110***, рухалися з швидукістю 204 км/год та 206 км/год відповідно. Дозволена швидкість на цій ділянці шляху — 110 км/год.

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Mercedes-Benz C220 з номерним знаком СВ985***. Його 8 разів "спіймали" спідками.

Нагадаємо, що минулий антирекорд швидкості становив 237 км на год.