47 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу.

Найбільшою швидкість була в автомобіля Volkswagen Touareg ДНЗ АА969***, який рухався зі швидкістю 237 км/год. на автодорозі М03 Київ-Харків-Довжанський, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

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А також в авто Audi A6 ДНЗ АВ550*** — 213 км/год. Камери зафіксували порушника на трасі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Skoda Fabia з номерним знаком ВО 357***. Він порушував швидкісний режим аж 10 разів за вчора.

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