47 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшие сутки.

Наибольшей скорость была у автомобиля Volkswagen Touareg ДОУ АА969***, который двигался со скоростью 237 км/ч на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

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А также в авто Audi A6 ДОУ АВ550*** – 213 км/ч. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М06 Киев-Чоп, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Skoda Fabia с номерным знаком ВО 357***. Он нарушал скоростной режим до 10 раз за вчера.

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