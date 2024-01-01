Apple CarPlay в iOS 18: все обновления, о которых стоит знать

На этой неделе Apple выпустила свою последнюю операционную систему: iOS 18. Самые большие обновления включают такие вещи, как настраиваемый домашний экран, обновленный центр управления и улучшенный обмен сообщениями на смартфоне. Но Apple CarPlay также получает несколько замечательных функций с этой новой операционной системой, которые могут понравиться водителям.

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Если у вас есть iPhone 15 Pro или более новой версии, и вы уже обновили iOS 18, вы сможете сразу использовать большинство этих новых функций CarPlay. Просто подключите или подключитесь без проводов к бортовому экрану автомобиля.

Apple Intelligence

Apple Intelligence (или AI) - это название нового программного обеспечения искусственного интеллекта от Apple, которое вскоре появится на iPhone. Он еще не доступен в этом обновлении iOS 18, но должен появиться в следующем обновлении 18.1. Сначала он будет совместим только в нескольких странах (включая США), но если он у вас есть, вы сможете использовать его на дисплее CarPlay.

Карты Apple

Если вы заядлый пользователь Apple Maps, вы заметите несколько тонких изменений в общем дизайне приложения. Некоторые пиктограммы сместились, и есть легкое свечение, что делает их более выразительными на экране. Даже маркеры расположения стали немного четче благодаря незначительному редизайну интерфейса.

Цветные фильтры

Подобно параметрам цветных фильтров на вашем смартфоне, последняя версия CarPlay также имеет возможность добавлять цветные фильтры на экран автомобиля. Это означает, что вы можете оттенить весь дисплей одним цветным фильтром (или оттенками серого) для помощи при определенных недостатках зрения. Вы также можете включить "Жирный текст" для лучшей видимости.

Улучшенное голосовое управление Siri

Одно из самых больших изменений касается Siri. По словам Apple, система голосового управления теперь "специально разработана для сценариев вождения". Большие и яркие анимации на экране сообщат вам, что Siri слушает. Вся рамка экрана теперь светится и пульсирует, когда Siri активна, а не только крошечный круг у основания экрана. К сожалению, эта новая анимация не доступна в iOS 18 сразу. Сервис будет доступен до следующего обновления iOS 18.1, поскольку сейчас он все еще находится в бета-версии.

Домашняя страница

Небольшое, но важное обновление: Apple добавила новый значок "Домашняя страница" в Apple CarPlay с iOS 18. Вместо трех тонких прямоугольников, положенных друг на друга, и одного большего слева, теперь есть один прямоугольник, который возвращает вас к главному экрану CarPlay. Круглый дизайн - это забавный кивок на оригинальную кнопку "Домой" iPhone. Удерживая ее, также активируется Siri.

Фотографии контактов для обмена сообщениями

Apple хочет упростить обмен текстовыми сообщениями в автомобиле. Чтобы помочь с этим, компания наконец добавила фотографии контактов рядом с именами в приложении для обмена сообщениями и во всплывающих окнах на экране. Siri, по-прежнему, будет читать текстовые сообщения вслух и позволять вам писать сообщения с помощью голосовых команд, но быстрый взгляд на экран теперь показывает фотографию человека, которому вы отправляете сообщение.

Пинг потерянных устройств

Если у вас есть Apple Watch или AirPods, связанные с учетной записью "Find My", теперь вы сможете отслеживать их через CarPlay. Просто попросите Siri "Ping my AirPods", и она сообщит вам, где находится устройство, во время проецирования звука через устройство. Это не новая функция для Apple, но это первый раз, когда вы можете сделать это через интерфейс CarPlay.

Тихий режим

Если вы держите звонок своего телефона громким, но не хотите, чтобы он шумел в машине, обновленный CarPlay предлагает новый "Беззвучный режим". Перейдите в "Настройки", выберите "Без звука", и это даст вам возможность соответствовать настройкам телефона или полностью включать и выключать звуки звонка.

Оповещение о распознавании звука

Если автомобиль позади вас сигналит или издалека слышны сирены скорой помощи, Apple CarPlay сообщит вам. Если вы зайдете в "Настройки" и "Специальные возможности", вы сможете включить функцию "Распознавание звука", которая дает вам возможность выбрать звуковой сигнал автомобиля, сирены или оба варианта. После активации на экране появится оповещение предупреждения о внешних звуках, предназначены для помощи водителям с проблемами со слухом или оповещения о приближении сирен. Они недоступны в iOS 18. пока. Ищите их на iOS 18.1.

Обои

Ранее Apple CarPlay никогда нельзя было настраивать, но с iOS 18 Apple предлагает вам несколько новых обоев на выбор. Нажмите пиктограмму "Настройки", затем найдите "Обои", и вы сможете выбрать из четырех новых цветов/узоров обоев. Переход со светлого режима на темный даже изменит градиенты для лучшей видимости.

Apple должна выпустить еще больше обновлений для CarPlay, когда iOS 18.1 станет доступной в течение следующих нескольких месяцев.